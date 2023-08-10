На Купянщине начинают обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов

Власти начинают обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов.

Источник: Купянская городская военная администрация в Telegram

Дословно ГВА: "На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения. Данное распоряжение было подписано 9 августа ВРИО начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем".

Детали: Принудительная эвакуация объявлена с территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий, Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично с территорий Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин.

Реклама:

На территории Купянской городской территориальной общины обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскол), пгт. Ковшаровка, г. Купянск − Узловой.

ГВА также опубликовала контакты, по которым люди могут узнать, как эвакуироваться.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ