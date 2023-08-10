На Купянщине начинают обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов
Власти начинают обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов.
Источник: Купянская городская военная администрация в Telegram
Дословно ГВА: "На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения. Данное распоряжение было подписано 9 августа ВРИО начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем".
Детали: Принудительная эвакуация объявлена с территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий, Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично с территорий Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин.
На территории Купянской городской территориальной общины обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскол), пгт. Ковшаровка, г. Купянск − Узловой.
ГВА также опубликовала контакты, по которым люди могут узнать, как эвакуироваться.
Предыстория:
- Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за усиления обстрелов в Купянском районе могут начать обязательную эвакуацию. По его данным, ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.