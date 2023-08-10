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СМИ: Главу райсовета в Одесской области задержали, у экс-губернатора Гриневецкого – обыски

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 15:31
СМИ: Главу райсовета в Одесской области задержали, у экс-губернатора Гриневецкого – обыски
фото Думская

СМИ сообщают об обысках у экс-губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого и главы райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко; последний фигурирует в деле о кражах и задежан.

Источник: Думская со ссылкой на источники

Детали: Утром "Думская" и ряд одесских Telegram-каналов сообщили, что к Мельниченко пришли сотрудники Службы безопасности. Позже СМИ уточнили, что у него провели обыски, и Мельниченко задержан.

Дословно: "Также есть информация об обысках у Сергея Гриневецкого, но экс-губернатор сейчас на каком-то мероприятии, поэтому эту информацию "Думской" не прокомментировал".

Больше деталей: По информации издания, Мельниченко вместе с депутатом облсовета от запрещенной "ОПЗЖ" проходят по делу об украденных катерах. Чиновников привлекают к ответственности по статье - кража в особо крупных размерах (ст. 185 ч. 5 Уголовного кодекса Украины).

По информации источников издания в региональной Госэкоинспекции, плавсредства незаконно передали Мельниченко во время реорганизации инспекций Одесской и Николаевской областей. Государству был нанесен ущерб в более чем 3 миллиона гривен.

Напомним, что Мельниченко - зять Гриневецкого и член партии "Доверяй Делам".

 
фото Думська

Что предшествовало: 

  • В 2020 году Гриневецкого назначили губернатором Одесской области. 
  • "Схемы" сообщали, что представление на назначение просил внести председатель ОП Андрей Ермак. 
  • В ОГА составили люстрационное заключение по Гриневецкому, когда он подавался на должность заместителя председателя ОГА. Справка свидетельствует, что ему запрещено занимать должность такого уровня, согласно закону "Об очищении власти". В 2020 году Гриневецкий победил в суде против Одесской ОГА в деле о признании незаконным решения о его люстрации. 
  • В начале марта 2022 года Гриневецкого уволили с должности.

Напомним: 

  • Гриневецкий с 1990-го по 1991-й год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области, что запрещает ему занимать высокие государственные должности.
  • Гриневецкий зимой 2014 года как народный депутат участвовал в позорном голосовании "руками" и поддержал законы, которые усиливали контроль за гражданами и снимали ответственность с правоохранителей во время Евромайдана. 
  • В 2012 году он получал государственную награду из рук Виктора Януковича. 
  • В 2010 году как тогдашний "губернатор" Одесской области он открыто призывал голосовать за Януковича во втором туре президентских выборов.
  • В 2009 году "Украинская правда" имела свидетельства об участии Гриневецкого в сепаратистских мероприятиях в Донецкой области во время Оранжевой революции.

Темы: Одесская областьобыскиСБУ
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