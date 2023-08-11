В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніз Браун засуджує російську ракетну атаку по Запоріжжю 10 серпня, внаслідок якої пошкоджено готель "Reikartz", де не раз зупинялися співробітники ООН.
Джерело: заява Деніз Браун, оприлюднена на сайті ООН - Україна
Пряма мова: "Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо.
Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто.
Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року".
Деталі: Браун зазначила, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, "досягла неймовірних обсягів" – і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Вона закликала Росію "в ім’я людяності" дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні.
Передісторія:
- Ввечері 10 серпня російські війська вдарили по Запоріжжю, пошкодили об‘єкт цивільної інфраструктури, щонайменше 1 людина загинула та 16 осіб були поранені.
- 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.
- Російські війська від початку вторгнення регулярно завдають ударів по цивільних об’єктах в Україні.