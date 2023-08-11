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В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі

Олена РощінаП'ятниця, 11 серпня 2023, 00:05
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Готель Reikartz у Запоріжжі, архівне фото з сайту optimahotels.com.ua

Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніз Браун засуджує російську ракетну атаку по Запоріжжю 10 серпня, внаслідок якої пошкоджено готель "Reikartz", де не раз зупинялися співробітники ООН.

Джерело: заява Деніз Браун, оприлюднена на сайті ООН - Україна

Пряма мова: "Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо.

Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. 

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Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року".

Ударом Іскандера Росія зруйнувала готель Reikartz у Запоріжжі
Ударом Іскандера Росія зруйнувала готель Reikartz у Запоріжжі
Фото з Telegram Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міськради

Деталі: Браун зазначила, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, "досягла неймовірних обсягів" – і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Вона закликала Росію "в ім’я людяності" дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Ввечері 10 серпня російські війська вдарили по Запоріжжю, пошкодили об‘єкт цивільної інфраструктури, щонайменше 1 людина загинула та 16 осіб були поранені. 
  • 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.
  • Російські війська від початку вторгнення регулярно завдають ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Теми: Запоріжжяракетний ударООНРосія
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