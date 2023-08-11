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В ООН шокированы ударом россиян по отелю Reikartz в Запорожье

Елена РощинаПятница, 11 августа 2023, 00:05
В ООН шокированы ударом россиян по отелю Reikartz в Запорожье
Отель Reikartz в Запорожье, архивное фото с сайта optimahotels.com.ua

Гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций в Украине Дениз Браун осуждает российскую ракетную атаку по Запорожью 10 августа, в результате которой поврежден отель "Reikartz", где не раз останавливались сотрудники ООН.

Источник: заявление Дениз Браун, обнародованное на сайте ООН - Украина

Прямая речь: "Я потрясена известием, что отель, который часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попал под российский удар в Запорожье. Это абсолютно недопустимо.

Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его как базу во время неоднократных поездок в город. 

Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей с комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года".

Ударом Искандера Россия разрушила отель Reikartz в Запорожье
Ударом Искандера Россия разрушила отель Reikartz в Запорожье
Фото из Telegram Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета

Детали: Браун отметила, что количество неизбирательных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура и из-за которых погибли и получили ранения мирные жители, "достигло невероятных объемов" – и они являются нарушением международного гуманитарного права.

Она призвала Россию "во имя человечности" соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине.

Предыстория:

  • Вечером 10 августа российские войска ударили по Запорожью, повредили объект гражданской инфраструктуры, по меньшей мере 1 человек погиб и 16 человек были ранены.
  • 9 августа российские войска атаковали жилой квартал Запорожья. По состоянию на утро 10 августа было известно о 3 погибших и 9 раненых, среди которых младенец.
  • Российские войска с начала вторжения регулярно наносят удары по гражданским объектам в Украине.

Темы: Запорожьеракетный ударООНРосcия
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