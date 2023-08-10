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Росіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю: є загиблий і поранені

Валентина Романенко, Олена РощінаЧетвер, 10 серпня 2023, 19:38
Росіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю: є загиблий і поранені
фото ОВА

Російські війська знову вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, за даними місцевої влади є постраждалі і один загиблий.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова: "Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.

Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія. Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв...

Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено".

Деталі: На території Запорізької області до 21:13 тривала повітряна тривога.

Оновлено: За даними Куртєва, на місці прильоту зчинилася пожежа, є постраждалі і загиблий.

"На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким", – додав він.

Станом на 20:22 було відомо про 9 постраждалих людей. Згодом кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо – діти, повідомив Малашко.

Зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів. Окрім того, відомо про дві пошкоджених багатоповерхівки.

За даними поліції, о 19:20 російська ракета "Іскандер-К" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Запоріжжі. 

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що внаслідок удару пошкоджено готель "Reikartz", де зупиняються й співробітники ООН.

 

Президент Володимир Зеленський відреагував на новий удар окупантів по Запоріжжю.

Він оприлюднив ще одне відео безпосередньо з місця удару.

Малашко зазначив, що жертв могло бути набагато більше, якби громадяни не заховались в укриття після сирени.

Що передувало: 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.

УП, оновлено
Теми: Запоріжжявійна
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