Люди відмовляються виїжджати з Куп’янщини − голова МВА
Мешканці Куп’янської громади на Харківщині відмовляються від евакуації, найчастіше це роблять пенсіонери, але буває, що не хочуть їхати і молоді сім’ї з дітьми, повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
Джерело: Радіо Свобода
Пряма мова Беседіна: "На жаль здебільшого, як ми і очікували, люди відмовляються від евакуації. Але у нас постійно курсують автобусні маршрути, які зʼєднують місто Купʼянськ із обласним центром. Постійно курсує потяг. Люди звертаються – є телефон гарячої лінії. Відразу реагуємо, формуємо списки, волонтери відвозять до Харкова"
Деталі: Він додав, що найчастіше від евакуації відмовляються люди старшого віку, але є серед відмовників і сімʼї з дітьми.
За словами Беседані, у Купʼянській громаді зараз перебуває понад 600 дітей.
"Для нас дуже важливо, щоб вони були у більш безпечних місцях. Тому що ескалація, число обстрілів, які зараз є на території громади, зростає. Ми повинні уберегти особливо дітей, маломобільних, і перемістити їх у більш безпечні регіони", – наголосив чиновник.
Передісторія:
- 10 серпня місцева влада оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області. Таке рішення прийняте у зв’язку з посилення обстрілів з боку Росії.