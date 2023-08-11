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Люди відмовляються виїжджати з Куп’янщини − голова МВА

Ірина БалачукП'ятниця, 11 серпня 2023, 12:58
Люди відмовляються виїжджати з Куп’янщини − голова МВА
Фото ілюстративне: співробітник ДСНС допомагає мешканцям з евакуацією. Фото ДСНС

Мешканці Куп’янської громади на Харківщині відмовляються від евакуації, найчастіше це роблять пенсіонери, але буває, що не хочуть їхати і молоді сім’ї з дітьми, повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова Беседіна: "На жаль здебільшого, як ми і очікували, люди відмовляються від евакуації. Але у нас постійно курсують автобусні маршрути, які зʼєднують місто Купʼянськ із обласним центром. Постійно курсує потяг. Люди звертаються – є телефон гарячої лінії. Відразу реагуємо, формуємо списки, волонтери відвозять до Харкова"

Деталі: Він додав, що найчастіше від евакуації відмовляються люди старшого віку, але є серед відмовників і сімʼї з дітьми.

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За словами Беседані, у Купʼянській громаді зараз перебуває понад 600 дітей.

"Для нас дуже важливо, щоб вони були у більш безпечних місцях. Тому що ескалація, число обстрілів, які зараз є на території громади, зростає. Ми повинні уберегти особливо дітей, маломобільних, і перемістити їх у більш безпечні регіони", – наголосив чиновник.

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Теми: Харківська областьвійнаевакуація
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