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Люди отказываются выезжать из Купянской общины − глава ГВА

Ирина БалачукПятница, 11 августа 2023, 12:58
Люди отказываются выезжать из Купянской общины − глава ГВА
Фото иллюстративное: сотрудник ГСЧС помогает жителям с эвакуацией. Фото ГСЧС

Жители Купянской общины на Харьковщине отказываются от эвакуации, чаще всего это делают пенсионеры, но бывает, что не хотят ехать и молодые семьи с детьми, сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь Беседина: "К сожалению в основном, как мы и ожидали, люди отказываются от эвакуации. Но у нас постоянно курсируют автобусные маршруты, которые соединяют город Купянск с областным центром. Постоянно курсирует поезд. Люди обращаются − есть телефон горячей линии. Сразу реагируем, формируем списки, волонтеры отвозят в Харьков"

Детали: Он добавил, что чаще всего от эвакуации отказываются люди старшего возраста, но есть среди отказников и семьи с детьми.

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По словам Беседани, в Купянской общине сейчас находится более 600 детей.

"Для нас очень важно, чтобы они были в более безопасных местах. Потому что эскалация, число обстрелов, которые сейчас есть на территории общины, растет. Мы должны уберечь особенно детей, маломобильных, и переместить их в более безопасные регионы", − подчеркнул чиновник.

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Темы: Харьковская областьвойнаэвакуация
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