Момент вибуху безпілотника у Москві потрапив на трансляцію чемпіонату веслярів
Момент вибуху безпілотника у Москві, про знешкодження якого засобами РЕБ заявила влада, потрапив на відео під час трансляції чемпіонату Росії з веслування.
Джерело: Meduza, Telegram-канали "Astra", "Shot", російські пропагандисти
Деталі: Пропагандисти повідомляють, що дрон був націлений на один з об’єктів у російській столиці, Telegram-канал "Shot" з посиланням на джерело, припускає, що ціллю був Карамишівський гідровузол.
Влада твердить, що дрон знешкодили засобами радіоелектронної боротьби і він упав на заході російської столиці, постраждалих немає,
Момент вибуху безпілотника у Москві. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/sJgsQrw8oT— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 11, 2023
Після вибуху влада перекрила ділянку Карамишевської набережної та оточила прилеглий парк.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Москві тимчасово закрили аеропорт "Внуково", за даними екстрених служб вильоти і прильоти літаків в аеропорт "відкладені".
- Пізніше стало відомо, що у районі Карамишевської набережної на північному заході Москви пролунав вибух, влада повідомила, що збили безпілотник.