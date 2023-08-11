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Момент вибуху безпілотника у Москві потрапив на трансляцію чемпіонату веслярів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 серпня 2023, 13:30
Момент вибуху безпілотника у Москві потрапив на трансляцію чемпіонату веслярів
Ілюстративне фото: Getty Images

Момент вибуху безпілотника у Москві, про знешкодження якого засобами РЕБ заявила влада, потрапив на відео під час трансляції чемпіонату Росії з веслування.

Джерело: Meduza, Telegram-канали "Astra", "Shot", російські пропагандисти

Деталі: Пропагандисти повідомляють, що дрон був націлений на один з об’єктів у російській столиці, Telegram-канал "Shot" з посиланням на джерело, припускає, що ціллю був Карамишівський гідровузол.

Влада твердить, що дрон знешкодили засобами радіоелектронної боротьби і він упав на заході російської столиці, постраждалих немає,

Після вибуху влада перекрила ділянку Карамишевської набережної та оточила прилеглий парк.

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотникивійна
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