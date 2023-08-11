Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Момент вибуху безпілотника у Москві потрапив на трансляцію чемпіонату веслярів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 серпня 2023, 13:30
Момент вибуху безпілотника у Москві потрапив на трансляцію чемпіонату веслярів
Ілюстративне фото: Getty Images

Момент вибуху безпілотника у Москві, про знешкодження якого засобами РЕБ заявила влада, потрапив на відео під час трансляції чемпіонату Росії з веслування.

Джерело: Meduza, Telegram-канали "Astra", "Shot", російські пропагандисти

Деталі: Пропагандисти повідомляють, що дрон був націлений на один з об’єктів у російській столиці, Telegram-канал "Shot" з посиланням на джерело, припускає, що ціллю був Карамишівський гідровузол.

Влада твердить, що дрон знешкодили засобами радіоелектронної боротьби і він упав на заході російської столиці, постраждалих немає,

Реклама:

Після вибуху влада перекрила ділянку Карамишевської набережної та оточила прилеглий парк.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль

Рада відновила звітування політичних партій

Зеленський: Росія може закрити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями

фотоРозвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом

Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ

У Міноборони розкрили деталі скандальної закупки форми для ЗСУ

Усі новини...
Росія
СБУ оголосила підозру комуністу Симоненку й описала, як він тікав до Росії
Розвідка Британії: Росія хоче показати, що білоруські сили готуються протистояти НАТО
Медведєв заявив, що капітуляція Києва могла б відкрити "шлях до миру"
Останні новини
17:02
мапаСмуга повітряних тривог простягнулася з півночі до півдня
16:59
24 лютого дізналась, що вагітна: у МОЗ розповіли історію лікарки, яка рятувала людей у Маріуполі
16:59
У "Дії" запущено антикорупційний інструмент для моряків: схема на 150 млн доларів у минулому
16:56
фотоГолову райради Мельниченка остаточно зняли з посади після скандалу з катером – ЗМІ
16:42
Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія
16:36
Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль
16:28
Страховики підвищили тарифи для танкерів, які експортують російську нафту Чорним морем - ЗМІ
16:25
Побачив "холодну війну" – президент Бразилії неоднозначно висловився про Україну
16:19
Можливі посилені обстріли у святкові дні - херсонців просять посидіти вдома
16:12
Рада відновила звітування політичних партій
Усі новини...
Реклама: