Момент вибуху безпілотника у Москві потрапив на трансляцію чемпіонату веслярів

Момент вибуху безпілотника у Москві, про знешкодження якого засобами РЕБ заявила влада, потрапив на відео під час трансляції чемпіонату Росії з веслування.

Джерело: Meduza, Telegram-канали "Astra", "Shot", російські пропагандисти

Деталі: Пропагандисти повідомляють, що дрон був націлений на один з об’єктів у російській столиці, Telegram-канал "Shot" з посиланням на джерело, припускає, що ціллю був Карамишівський гідровузол.

Влада твердить, що дрон знешкодили засобами радіоелектронної боротьби і він упав на заході російської столиці, постраждалих немає,

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Момент вибуху безпілотника у Москві. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/sJgsQrw8oT — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 11, 2023

Після вибуху влада перекрила ділянку Карамишевської набережної та оточила прилеглий парк.

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