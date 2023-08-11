Момент взрыва беспилотника в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов
Момент взрыва беспилотника в Москве, об обезвреживании которого средствами РЭБ заявили власти, попал на видео во время трансляции чемпионата России по гребле.
Источник: Meduza, Telegram-каналы "Astra", "Shot", российские пропагандисты
Детали: Пропагандисты сообщают, что дрон был нацелен на один из объектов в российской столице, Telegram-канал "Shot" со ссылкой на источник, предполагает, что целью был Карамышевский гидроузел.
Власти утверждают, что дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал на западе российской столицы, пострадавших нет,
Момент вибуху безпілотника у Москві. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/sJgsQrw8oT— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 11, 2023
После взрыва власти перекрыли участок Карамышевской набережной и оцепили близлежащий парк.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Москве временно закрыли аэропорт "Внуково", по данным экстренных служб вылеты и прилеты самолетов в аэропорт "отложены".
- Позже стало известно, что в районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы произошел взрыв, власти сообщили, что сбили беспилотник.