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Момент взрыва беспилотника в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов

Станислав ПогориловПятница, 11 августа 2023, 13:30
Момент взрыва беспилотника в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов
иллюстративное фото: Getty Images

Момент взрыва беспилотника в Москве, об обезвреживании которого средствами РЭБ заявили власти, попал на видео во время трансляции чемпионата России по гребле.

Источник: Meduza, Telegram-каналы "Astra", "Shot", российские пропагандисты

Детали: Пропагандисты сообщают, что дрон был нацелен на один из объектов в российской столице, Telegram-канал "Shot" со ссылкой на источник, предполагает, что целью был Карамышевский гидроузел.

Власти утверждают, что дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал на западе российской столицы, пострадавших нет,

После взрыва власти перекрыли участок Карамышевской набережной и оцепили близлежащий парк.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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