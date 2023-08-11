Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ зранку атакувала 4-ма "Кинджалами": один збито, три влучили біля аеродрому

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 14:15
РФ зранку атакувала 4-ма Кинджалами: один збито, три влучили біля аеродрому
МІГ-31К З РАКЕТОЮ Х-47 "КИНЖАЛ", ФОТО DEFENSE EXPRESS

Росія зранку атакувала Україну чотирма ракетами Х-47 "Кинджал", одну з них збито на Київщині, інші вдарили неподалік аеродрому в Івано-Франківській області, уразивши цивільну інфраструктуру.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Близько 10:00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Реклама:

Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор". 

Деталі: Зокрема, за даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських окупантів загинула дитина, є травмовані.

 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 11 серпня влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів.
  • Повідомлялось про роботу ППО на Київщині та в кількох інших областях.
  • Пізніше в МВС повідомили, що близько 10:00 окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по житловому будинку в Коломийському районі. Ракета влучила на територію приватного будинку, де жила сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. 

Теми: Київська областьПовітряні сили ЗСУракетний ударІвано-Франківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль

Рада відновила звітування політичних партій

Зеленський: Росія може заплющити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями

фотоРозвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом

Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ

У Міноборони розкрили деталі скандальної закупки форми для ЗСУ

Усі новини...
Київська область
"Вона і на том свєтє малює". Справжня Марія Примаченко та окупація Болотні в розповідях її племінниці
На Київщині сили ППО відбивають атаку ворожих безпілотників
На підступах до Києва працювала ППО – КМВА
Останні новини
17:33
Дуда пояснив, чому небезпечно погоджуватись на окупацію Криму Росією
17:30
Міністр: Школа в Ромнах знищена, укриття в ній ціле
17:20
фотоНорвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію
17:17
Новий нардеп від "Слуги народу" офіційно з’явився у Верховній раді
17:02
мапа, оновленоСмуга повітряних тривог простягнулася з півночі до півдня
16:59
24 лютого дізналась, що вагітна: у МОЗ розповіли історію лікарки, яка рятувала людей у Маріуполі
16:59
У "Дії" запущено антикорупційний інструмент для моряків: схема на 150 млн доларів у минулому
16:56
фотоГолову райради Мельниченка остаточно зняли з посади після скандалу з катером – ЗМІ
16:42
Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія
16:36
Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль
Усі новини...
Реклама: