РФ зранку атакувала 4-ма "Кинджалами": один збито, три влучили біля аеродрому

Росія зранку атакувала Україну чотирма ракетами Х-47 "Кинджал", одну з них збито на Київщині, інші вдарили неподалік аеродрому в Івано-Франківській області, уразивши цивільну інфраструктуру.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Близько 10:00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

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Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор".

Деталі: Зокрема, за даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських окупантів загинула дитина, є травмовані.

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