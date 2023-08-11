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РФ зранку атакувала 4-ма "Кинджалами": один збито, три влучили біля аеродрому

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 14:15
РФ зранку атакувала 4-ма Кинджалами: один збито, три влучили біля аеродрому
МІГ-31К З РАКЕТОЮ Х-47 "КИНЖАЛ", ФОТО DEFENSE EXPRESS

Росія зранку атакувала Україну чотирма ракетами Х-47 "Кинджал", одну з них збито на Київщині, інші вдарили неподалік аеродрому в Івано-Франківській області, уразивши цивільну інфраструктуру.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Близько 10:00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор". 

Деталі: Зокрема, за даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських окупантів загинула дитина, є травмовані.

 

Передісторія: 

  • Вранці 11 серпня влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів.
  • Повідомлялось про роботу ППО на Київщині та в кількох інших областях.
  • Пізніше в МВС повідомили, що близько 10:00 окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по житловому будинку в Коломийському районі. Ракета влучила на територію приватного будинку, де жила сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. 

Теми: Київська областьПовітряні сили ЗСУракетний ударІвано-Франківська область
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