РФ зранку атакувала 4-ма "Кинджалами": один збито, три влучили біля аеродрому
Росія зранку атакувала Україну чотирма ракетами Х-47 "Кинджал", одну з них збито на Київщині, інші вдарили неподалік аеродрому в Івано-Франківській області, уразивши цивільну інфраструктуру.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Близько 10:00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.
Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.
Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор".
Деталі: Зокрема, за даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських окупантів загинула дитина, є травмовані.
Передісторія:
- Вранці 11 серпня влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів.
- Повідомлялось про роботу ППО на Київщині та в кількох інших областях.
- Пізніше в МВС повідомили, що близько 10:00 окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по житловому будинку в Коломийському районі. Ракета влучила на територію приватного будинку, де жила сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик.