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Зеленський вів "селектор" під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою

Олена РощінаП'ятниця, 11 серпня 2023, 17:35
Зеленський вів селектор під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський 11 серпня провів селекторну нараду й засідання Ради національної безпеки й оборони, а також нараду щодо нових шляхів експорту зерна.

Джерело: Зеленський у підсумкову відеозверненні в п'ятницю 

Пряма мова: "Ранок – селектор. Військові, розвідка, урядовці. Розмова під звуки роботи ППО на Київщині. Доповіді командувачів, міністрів.

МВС – ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую всім українським рятувальникам!

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Мінстратегпром – доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо.

СБУ – вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці!

Вдень провів РНБО щодо "воєнкомів". Буде ще засідання по ВЛК…".

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Деталі: Президент зазначив, що представники Офісу президента працювали з послами країн-партнерів заради долучення країн до "формули миру".

Сам Зеленський поговорив із президентом Замбії – і той теж підтримав українську "формулу миру".

Пряма мова: "Окрема нарада з керівником ГУР Будановим, головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїжпапою, керівником СБУ Малюком, Міністерство інфраструктури щодо альтернатив по експорту зерна транзитним коридором. Робимо все можливе, щоб Україна й надалі була гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків.  

І, звичайно, фронт. Кожен напрямок, усі ключові зусилля. Щоденна увага. Щоденна підтримка. Щоденне посилення".

Деталі: Зеленський подякував усім, хто воює заради України, хто перебуває в окопах, на бойових завданнях, на бойових постах і працює на державу.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки й оборони 11 серпня вирішила звільнити всіх обласних військкомів, тобто керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Теми: ЗеленськийзерноРНБО
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