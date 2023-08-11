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Зеленский вел "селектор" под звуки ПВО и совещался с Будановым, Залужным и Неижпапой

Елена РощинаПятница, 11 августа 2023, 17:35
Зеленский вел селектор под звуки ПВО и совещался с Будановым, Залужным и Неижпапой
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский 11 августа провел селекторное совещание и заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также совещание на тему новых путей экспорта зерна.

Источник: Зеленский в итоговом видеообращении в пятницу 

Прямая речь: "Утро – селектор. Военные, разведка, чиновники. Разговор под звуки работы ПВО в Киевской области. Доклады командующих, министров.

МВД – ситуация в регионах, ликвидация последствий российских ударов, работа ГСЧС. Спасибо всем украинским спасателям!

Минстратегпром – доклад по производству снарядов и техники в Украине. Увеличиваем объемы. Постоянно увеличиваем.

СБУ – весомая работа против коллаборационистов. Спасибо, ребята!

Днем провел СНБО по "военкомам". Будет еще заседание по ВВК...".

Детали: Президент отметил, что представители Офиса президента работали с послами стран-партнеров ради приобщения стран к "формуле мира".

Сам Зеленский поговорил с президентом Замбии – и тот тоже поддержал украинскую "формулу мира".

Прямая речь: "Отдельное совещание с руководителем ГУР Будановым, главкомом Залужным, командующим ВМС Неижпапой, руководителем СБУ Малюком, Министерством инфраструктуры относительно альтернатив по экспорту зерна транзитным коридором. Делаем все возможное, чтобы Украина и дальше была гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам.  

И, конечно, фронт. Каждое направление, все ключевые усилия. Ежедневное внимание. Ежедневная поддержка. Ежедневное усиление".

Детали: Зеленский поблагодарил всех, кто воюет ради Украины, кто находится в окопах, на боевых заданиях, на боевых постах и работает на государство.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны 11 августа решил уволить всех областных военкомов, то есть руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Темы: ЗеленскийзерноСНБО
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