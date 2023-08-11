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У Криму трьох дівчат змусили співати про Путіна через танці під Сердючку

П'ятниця, 11 серпня 2023, 20:40
У Криму трьох дівчат змусили співати про Путіна через танці під Сердючку
Скриншот з відео Telegram "Крымский СМЕРШ"

Окупаційний суд Криму на 15 тисяч рублів (5,5 тисяч гривень) оштрафував трьох дівчат, які танцювали в аквапарку Алушти під пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка".

Джерело: окупаційне "МВС" у Криму, Telegram-канал Крымский СМЕРШ

Деталі: Дівчата віком 19, 20 та 26 років на робочому місці в аквапарку танцювали під пісню "Гуляночка" Вєрки Сердючки. Зокрема під слова "Ще не вмерла Україна, єслі ми гуляєм так".

Відео з'явилося в Telegram-каналі руху "Кримський СМЕРШ", учасники якого переслідують тих, хто виступає проти війни з Україною.

Пізніше в тому ж Telegram-каналі зʼявилося нове відео з дівчатами. Вони просять вибачення  "за необдуманий вчинок", висловлюють підтримку учасникам так званої "спеціальної воєнної операції" і співають пісню зі словами "Владімір Путін – маладєц".

10 серпня окупаційне "МВС" у Криму заявило, що дівчат підозрюють у дискредитації армії РФ. Пісню Сердючки там назвали "тематичною піснею українського виконавця з неприпустимим сенсом".

Дослівно: "Суд визнав громадянок винними у вчиненні адміністративних правопорушень. Відносно правопорушниць призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 15 тис. рублів".

Передісторія:

  • У серпні 2022 року у Криму заарештували на 10 діб діджея, який увімкнув пісню "Дике поле" українського репера YARMAK у кафе
  • Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у вересні 2022 року заявляв, що за проукраїнський рух буде посилена кримінальна відповідальність.
  • 27 квітня 2023 року гурт "Антитіла" оголосив концерт в Ялті і відкрив передпродаж на свій концерт. Виступ вони планують на 23 серпня 2024 року, на стадіоні "Авангард".

Теми: КримокупаціяПутінмузика
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