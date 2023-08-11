У Криму трьох дівчат змусили співати про Путіна через танці під Сердючку
Окупаційний суд Криму на 15 тисяч рублів (5,5 тисяч гривень) оштрафував трьох дівчат, які танцювали в аквапарку Алушти під пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка".
Джерело: окупаційне "МВС" у Криму, Telegram-канал Крымский СМЕРШ
Деталі: Дівчата віком 19, 20 та 26 років на робочому місці в аквапарку танцювали під пісню "Гуляночка" Вєрки Сердючки. Зокрема під слова "Ще не вмерла Україна, єслі ми гуляєм так".
Відео з'явилося в Telegram-каналі руху "Кримський СМЕРШ", учасники якого переслідують тих, хто виступає проти війни з Україною.
Пізніше в тому ж Telegram-каналі зʼявилося нове відео з дівчатами. Вони просять вибачення "за необдуманий вчинок", висловлюють підтримку учасникам так званої "спеціальної воєнної операції" і співають пісню зі словами "Владімір Путін – маладєц".
10 серпня окупаційне "МВС" у Криму заявило, що дівчат підозрюють у дискредитації армії РФ. Пісню Сердючки там назвали "тематичною піснею українського виконавця з неприпустимим сенсом".
Дослівно: "Суд визнав громадянок винними у вчиненні адміністративних правопорушень. Відносно правопорушниць призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 15 тис. рублів".
Передісторія:
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