В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку
Оккупационный суд Крыма на 15 тысяч рублей (5,5 тысяч гривен) оштрафовал трех девушек, которые танцевали в аквапарке Алушты под песню Верки Сердючки "Гуляночка".
Источник: оккупационное "МВД" в Крыму, Telegram-канал Крымский СМЕРШ
Детали: Девушки в возрасте 19, 20 и 26 лет на рабочем месте в аквапарке танцевали под песню "Гуляночка" Верки Сердючки. В частности под слова "Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так".
Видео появилось в Telegram-канале движения "Крымский СМЕРШ", участники которого преследуют тех, кто выступает против войны с Украиной.
Позже в том же Telegram-канале появилось новое видео с девушками. Они просят прощения "за необдуманный поступок", выражают поддержку участникам так называемой "специальной военной операции" и поют песню со словами "Владимир Путин - маладец".
10 августа оккупационное "МВД" в Крыму заявило, что девушек подозревают в дискредитации армии РФ. Песню Сердючки там назвали "тематической песней украинского исполнителя с недопустимым смыслом".
Дословно: "Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении правонарушительниц назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей".
Предыстория:
- В августе 2022 года в Крыму арестовали на 10 суток диджея, который включил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе.
- Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в сентябре 2022 года заявлял, что за проукраинское движение будет усилена уголовная ответственность.
- 27 апреля 2023 года группа "Антитела" объявила концерт в Ялте и открыла предпродажу на свой концерт. Выступление они планируют на 23 августа 2024 года, на стадионе "Авангард".