В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку

Оккупационный суд Крыма на 15 тысяч рублей (5,5 тысяч гривен) оштрафовал трех девушек, которые танцевали в аквапарке Алушты под песню Верки Сердючки "Гуляночка".

Источник: оккупационное "МВД" в Крыму, Telegram-канал Крымский СМЕРШ

Детали: Девушки в возрасте 19, 20 и 26 лет на рабочем месте в аквапарке танцевали под песню "Гуляночка" Верки Сердючки. В частности под слова "Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так".

Видео появилось в Telegram-канале движения "Крымский СМЕРШ", участники которого преследуют тех, кто выступает против войны с Украиной.

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Позже в том же Telegram-канале появилось новое видео с девушками. Они просят прощения "за необдуманный поступок", выражают поддержку участникам так называемой "специальной военной операции" и поют песню со словами "Владимир Путин - маладец".

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10 августа оккупационное "МВД" в Крыму заявило, что девушек подозревают в дискредитации армии РФ. Песню Сердючки там назвали "тематической песней украинского исполнителя с недопустимым смыслом".

Дословно: "Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении правонарушительниц назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей".

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