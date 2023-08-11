Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку

Пятница, 11 августа 2023, 20:40
В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку

Оккупационный суд Крыма на 15 тысяч рублей (5,5 тысяч гривен) оштрафовал трех девушек, которые танцевали в аквапарке Алушты под песню Верки Сердючки "Гуляночка".

Источник: оккупационное "МВД" в Крыму, Telegram-канал Крымский СМЕРШ

Детали: Девушки в возрасте 19, 20 и 26 лет на рабочем месте в аквапарке танцевали под песню "Гуляночка" Верки Сердючки. В частности под слова "Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так".

Видео появилось в Telegram-канале движения "Крымский СМЕРШ", участники которого преследуют тех, кто выступает против войны с Украиной.

Реклама:

Позже в том же Telegram-канале появилось новое видео с девушками. Они просят прощения "за необдуманный поступок", выражают поддержку участникам так называемой "специальной военной операции" и поют песню со словами "Владимир Путин - маладец".

ВИДЕО ДНЯ

10 августа оккупационное "МВД" в Крыму заявило, что девушек подозревают в дискредитации армии РФ. Песню Сердючки там назвали "тематической песней украинского исполнителя с недопустимым смыслом".

Дословно: "Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении правонарушительниц назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей".

Предыстория:

  • В августе 2022 года в Крыму арестовали на 10 суток диджея, который включил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе.
  • Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в сентябре 2022 года заявлял, что за проукраинское движение будет усилена уголовная ответственность.
  • 27 апреля 2023 года группа "Антитела" объявила концерт в Ялте и открыла предпродажу на свой концерт. Выступление они планируют на 23 августа 2024 года, на стадионе "Авангард".

Темы: КрымоккупацияПутинмузыка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополнено В РОССИИ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ: СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ЗНАЧИТСЯ ПРИГОЖИН − РОССМИ

Военный командир сдал в ломбард радиостанции и квадрокоптеры – прокуратура

Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются

Индия успешно посадила на Луну космический модуль

Рада возобновила отчетность политический партий

Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями

Все новости...
Крым
Севастополь ночью пытались атаковать 11 беспилотников – Минобороны РФ
В Крыму запретили поднимать флаг крымских татар в школах – Крым SOS
ФСБ заявила, что задержала диверсанта, который подорвал газопровод в Крыму
Последние новости
23:13
Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего самолета: среди них Пригожин
22:47
Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
22:14
фото Путин на фоне оркестра вспомнил Гитлера и вручил награды оккупантам
22:00
Ученые утверждают, что МРТ может лучше выявлять рак простаты, чем анализ крови – исследование
21:57
Экономические новости 23 августа: Индия совершила посадку на Луну, КНДР приоткрывает границы
21:52
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
21:50
Канада наложила санкции на российские банки, предприятия ВПК и ядерного сектора
21:47
Байдену доложили о падении самолета, на котором мог быть Пригожин – СМИ
21:34
Враг наступает в районе 4-х населенных пунктов – сводка Генштаба
21:01
Мелони о реакции Запада на оккупацию Крыма: "Мы ошиблись и должны это признать"
Все новости...
Реклама: