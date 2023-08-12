В Одесі відкрили кілька пляжів
В Одесі офіційно відкрили кілька зон для купання та оздоровлення.
Джерело: голова Одеська ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Підписали спільний з командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря".
Деталі: Перші відкриті зони:
- пляж Калетон
- Інклюзивний пляж
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану)
- пляж "Ікра"
- пляж "Чайка"
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану)
За словами Кіпера, список з часом буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок).
На пляжах дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.
Наголошується, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, траверсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей є забороненим.
На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.
Щоденно відбуватиметься прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.
Окремо наголошено: вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб теж – заборонено.
Передісторія:
- Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.
- Сили оборони водночас наголошували: оперативна ситуація на Чорному морі не змінилася, мінна набезпека залишається високою. Відкривати пляжі чи ні, – вирішувати місцевій владі, зазначали військові.