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В Одесі відкрили кілька пляжів

Валентина РоманенкоСубота, 12 серпня 2023, 11:54
В Одесі відкрили кілька пляжів
фото з ТГ Кіпера

В Одесі офіційно відкрили кілька зон для купання та оздоровлення.

Джерело: голова Одеська ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Підписали спільний з командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря".

Деталі: Перші відкриті зони:

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  • пляж Калетон
  • Інклюзивний пляж
  • муніципальний пляж (район 14 Фонтану)
  • пляж "Ікра"
  • пляж "Чайка"
  • муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

За словами Кіпера, список з часом буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок).

На пляжах дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.

Наголошується, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, траверсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей є забороненим.

ВІДЕО ДНЯ

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Щоденно відбуватиметься прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.

Окремо наголошено: вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб теж – заборонено.

Передісторія:

  • Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.
  • Сили оборони водночас наголошували: оперативна ситуація на Чорному морі не змінилася, мінна набезпека залишається високою. Відкривати пляжі чи ні, – вирішувати місцевій владі, зазначали військові.

Теми: Одесапляжі
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