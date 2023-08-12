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В Одессе открыли несколько пляжей

Валентина РоманенкоСуббота, 12 августа 2023, 11:54
В Одессе открыли несколько пляжей
фото из ТГ Кипера

В Одессе официально открыли несколько зон для купания и оздоровления.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь: "Подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю".

Детали: Первые открытые зоны:

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  • пляж Калетон
  • Инклюзивный пляж
  • муниципальный пляж (район 14 Фонтана)
  • пляж "Икра"
  • пляж "Чайка"
  • муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

По словам Кипера, список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок).

На пляжах разрешено пребывание людей с 08:00 до 20:00.

Отмечается, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), вне зон для купания пребывание людей запрещено.

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На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых ограждений от взрывоопасных предметов.

В случае необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Ежедневно будет происходить уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.

Отдельно отмечено: выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб тоже - запрещен.

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Темы: Одессапляжи
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