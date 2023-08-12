В Одессе открыли несколько пляжей
В Одессе официально открыли несколько зон для купания и оздоровления.
Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер
Прямая речь: "Подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю".
Детали: Первые открытые зоны:
- пляж Калетон
- Инклюзивный пляж
- муниципальный пляж (район 14 Фонтана)
- пляж "Икра"
- пляж "Чайка"
- муниципальный пляж (район 10 Фонтана)
По словам Кипера, список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок).
На пляжах разрешено пребывание людей с 08:00 до 20:00.
Отмечается, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), вне зон для купания пребывание людей запрещено.
На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых ограждений от взрывоопасных предметов.
В случае необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.
Ежедневно будет происходить уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.
Отдельно отмечено: выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб тоже - запрещен.
Предыстория:
- Одесская ОГА выдала распоряжение до 10 августа подготовить пляжи для открытия пляжного сезона.
- Силы обороны при этом отмечали: оперативная ситуация на Черном море не изменилась, минная опасность остается высокой. Открывать пляжи или нет, - решать местным властям, отмечали военные.