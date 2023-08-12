В Одессе открыли несколько пляжей

В Одессе официально открыли несколько зон для купания и оздоровления.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь: "Подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю".

Детали: Первые открытые зоны:

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пляж Калетон

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

По словам Кипера, список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок).

На пляжах разрешено пребывание людей с 08:00 до 20:00.

Отмечается, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), вне зон для купания пребывание людей запрещено.

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На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых ограждений от взрывоопасных предметов.

В случае необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Ежедневно будет происходить уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.

Отдельно отмечено: выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб тоже - запрещен.

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