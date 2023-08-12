Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней

український рятувальник у Словенії, фото з Twitter Сергія Крука

У постраждалій від повеней Словенії почали відновлювальні роботи 51 український рятувальник та 19 одиниць техніки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ДСНС України

At the moment, the combined unit of the State Emergency Service of Ukraine is carrying out restoration and rescue work in the area of the village of Rechytsia #Slovenia. pic.twitter.com/vYejcCnKFh — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 12, 2023

Деталі: Наразі зведений загін ДСНС виконує відновлювальні роботи в районі селища Речиця.

Рятувальники розгорнули пересувний пункт управління, медичний пункт, а також організували зв’язок та визначили порядок залучення людей та техніки для ліквідації наслідків повені.

Проведено робочу нараду з представником RDC – органу управління Європейського механізму цивільного захисту, що координує роботу рятувальних служб з усіх країн, що тут працюють та з місцевими органами влади.

Для українських рятувальників визначені 2 основні локації для роботи в руслі річки Дрета. Головні завдання – це облаштування дамби для берегоукріплення, розширення та зміна русла річки, водовідведення, очистка русла від дерев та сміття, що принесла велика вода. Робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії.

Для її виконання фахівці ДСНС мають та застосовують важку інженерну техніку, зокрема 5 гусеневих екскаваторів. Роботи заплановано провести протягом декількох днів. Після чого будуть визначені нові локації.

Що передувало: Прем'єр Словенії Роберт Голоб особисто зустрів українську команду рятувальників, яка прибула надавати допомогу у зв’язку з повенями в країні.

Нещодавні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру. Тисячам людей довелося покинути свої домівки, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами, були жертви.

За даними влади, це найгірша ситуація з повенями в Словенії в новітній історії, яка торкнулася 2/3 території країни.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Словенії.