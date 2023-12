Украинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений

В пострадавшей от наводнений Словении начали восстановительные работы 51 украинский спасатель и 19 единиц техники.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ГСЧС Украины

At the moment, the combined unit of the State Emergency Service of Ukraine is carrying out restoration and rescue work in the area of the village of Rechytsia #Slovenia. pic.twitter.com/vYejcCnKFh