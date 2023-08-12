Украинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений

В пострадавшей от наводнений Словении начали восстановительные работы 51 украинский спасатель и 19 единиц техники.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ГСЧС Украины

At the moment, the combined unit of the State Emergency Service of Ukraine is carrying out restoration and rescue work in the area of the village of Rechytsia #Slovenia. pic.twitter.com/vYejcCnKFh — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 12, 2023

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Детали: Сейчас сводный отряд ГСЧС выполняет восстановительные работы в районе поселка Речица.

Спасатели развернули передвижной пункт управления, медицинский пункт, а также организовали связь и определили порядок привлечения людей и техники для ликвидации последствий наводнения.

Проведено рабочее совещание с представителем RDC – органа управления Европейского механизма гражданской защиты, координирующего работу спасательных служб из всех стран, которые здесь работают и с местными органами власти.

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Для украинских спасателей определены 2 основные локации для работы в русле реки Дрета. Главные задачи – это обустройство дамбы для берегоукрепления, расширение и изменение русла реки, водоотвод, очистка русла от деревьев и мусора, который принесла большая вода. Работа сверхсложная, ведь спасателям приходится постоянно работать в стремительном течении.

Для ее выполнения специалисты ГСЧС имеют и применяют тяжелую инженерную технику, в частности 5 гусеничных экскаваторов. Работы запланировано провести в течение нескольких дней. После чего будут определены новые локации.

Что предшествовало: Премьер-министр Словении Роберт Голоб лично встретил украинскую команду спасателей, которая прибыла оказывать помощь в связи с наводнениями в стране.

Недавние сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере семи главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это худшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула 2/3 территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Словении.