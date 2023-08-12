Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 12 августа 2023, 19:43
Украинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений
украинский спасатель в Словении, фото из Twitter Сергея Крука

В пострадавшей от наводнений Словении начали восстановительные работы 51 украинский спасатель и 19 единиц техники.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ГСЧС Украины

Детали: Сейчас сводный отряд ГСЧС выполняет восстановительные работы в районе поселка Речица.

Спасатели развернули передвижной пункт управления, медицинский пункт, а также организовали связь и определили порядок привлечения людей и техники для ликвидации последствий наводнения.

Проведено рабочее совещание с представителем RDC – органа управления Европейского механизма гражданской защиты, координирующего работу спасательных служб из всех стран, которые здесь работают и с местными органами власти.

Для украинских спасателей определены 2 основные локации для работы в русле реки Дрета. Главные задачи – это обустройство дамбы для берегоукрепления, расширение и изменение русла реки, водоотвод, очистка русла от деревьев и мусора, который принесла большая вода. Работа сверхсложная, ведь спасателям приходится постоянно работать в стремительном течении.

Для ее выполнения специалисты ГСЧС имеют и применяют тяжелую инженерную технику, в частности 5 гусеничных экскаваторов. Работы запланировано провести в течение нескольких дней. После чего будут определены новые локации.

Что предшествовало: Премьер-министр Словении Роберт Голоб лично встретил украинскую команду спасателей, которая прибыла оказывать помощь в связи с наводнениями в стране.

Недавние сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере семи главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это худшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула 2/3 территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Словении.

Темы: СловенияГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Словения
В Словении и Хорватии − мощные ливни, есть погибшие
Россиянин в Словении фотографировал военный ангар, его допросили и отпустили - СМИ
Парламент Словении признал Голодомор геноцидом украинского народа
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: