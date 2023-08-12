Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нічна атака безпілотників на Крим: у СБУ кажуть про десятки вбитих і поранених окупантів

"Українська правда"Субота, 12 серпня 2023, 21:25
Нічна атака безпілотників на Крим: у СБУ кажуть про десятки вбитих і поранених окупантів
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

В ніч на суботу 17 українських безпілотників атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії в окупованому Криму, внаслідок чого, за попередніми даними, десятки окупантів було вбито або поранено.

Джерело: джерела "Української правди" в СБУ, яка й організувала атаку

Деталі: Джерела повідомили деталі нічної атаки безпілотників на окупований Крим.

За їхніми даними, 17 дронів атакували логістичнну базу російських військ неподалік Євпаторії.

Реклама:

Військова контррозвідка СБУ відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.

Масштаб пошкоджень уточнюється. За попередніми даними, мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В ніч на суботу так звана "влада" окупованого Криму заявила про роботу ППО "над різними районами".

Міноборони Росії повідомило про атаку 20 безпілотниками. Як стверджували окупанти, постраждалих і руйнувань немає.

Теми: Кримбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський анонсував "потужні речі" до Дня Незалежності

Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню "зернову угоду" – Bild

фото Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки

НАЗК виявило ознаки корупції секретаря Запорізької міськради на більше ніж 9 мільйонів гривень

фотоБізнесмени перед вторгненням продали для ЗСУ браковані міни за контрактом на 270 млн грн

оновлено від 12:36, фотоВорог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Усі новини...
Україна досягла "тактично значущого" прогресу в контрнаступі – NYT
На Сумщині Сили оборони вступили в бій із ворожою ДРГ – Наєв
Маляр про лівий берег на Херсонщині: Виконали завдання, але приводу для ажіотажу немає
На Таврійському напрямку є відбиті території – командувач
Останні новини
00:19
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано понад 120 вибухів
23:50
Росіяни тримають у Чорному морі корабель із 8-ма "Калібрами", а на сході – рухаються "Шахеди"
23:32
Британія не визнає виходу Росії з угоди про подвійне оподаткування
23:16
Нідерланди і Данія дали зелене світло на поставку Україні F-16 – Резніков
23:09
фотоВ Угорщині відкрився завод Rheinmetall, де вироблятимуть найсучасніші БМП
22:56
відеоШольц під оплески і свист ультраправих захищав свою політику щодо підтримки України
22:45
Економічні новини 18 серпня: підозра Фрідману, зниження капітальних інвестицій
22:33
відеоСухопутні війська показали, як нищать ворожі гармати на Бахмутському напрямку
22:20
У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі
22:02
Маск каже, що функцію блокування видалять з X
Усі новини...
Реклама: