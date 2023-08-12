Нічна атака безпілотників на Крим: у СБУ кажуть про десятки вбитих і поранених окупантів

В ніч на суботу 17 українських безпілотників атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії в окупованому Криму, внаслідок чого, за попередніми даними, десятки окупантів було вбито або поранено.

Джерело: джерела "Української правди" в СБУ, яка й організувала атаку

Деталі: Джерела повідомили деталі нічної атаки безпілотників на окупований Крим.

За їхніми даними, 17 дронів атакували логістичнну базу російських військ неподалік Євпаторії.

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Військова контррозвідка СБУ відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.

Масштаб пошкоджень уточнюється. За попередніми даними, мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки.

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Що передувало: В ніч на суботу так звана "влада" окупованого Криму заявила про роботу ППО "над різними районами".

Міноборони Росії повідомило про атаку 20 безпілотниками. Як стверджували окупанти, постраждалих і руйнувань немає.