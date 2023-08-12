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Ночная атака беспилотников на Крым: в СБУ говорят о десятках убитых и раненых оккупантов

"Украинская правда"Суббота, 12 августа 2023, 21:25
Ночная атака беспилотников на Крым: в СБУ говорят о десятках убитых и раненых оккупантов
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

В ночь на субботу 17 украинских беспилотников атаковали логистическую базу российских войск неподалеку Евпатории в оккупированном Крыму, в результате чего, по предварительным данным, десятки оккупантов были убиты или ранены.

Источник: источники "Украинской правды" в СБУ, которая и организовала атаку

Детали: Источники сообщили детали ночной атаки беспилотников на оккупированный Крым.

По их данным, 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск неподалеку Евпатории.

Военная контрразведка СБУ отработала по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.

Масштаб повреждений уточняется. По предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники.

Что предшествовало: В ночь на субботу так называемые "власти" оккупированного Крыма заявили о работе ПВО "над разными районами".

Минобороны России сообщило об атаке 20 беспилотниками. Как утверждали оккупанты, пострадавших и разрушений нет.

Темы: Крымбеспилотники
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