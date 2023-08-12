Ночная атака беспилотников на Крым: в СБУ говорят о десятках убитых и раненых оккупантов

В ночь на субботу 17 украинских беспилотников атаковали логистическую базу российских войск неподалеку Евпатории в оккупированном Крыму, в результате чего, по предварительным данным, десятки оккупантов были убиты или ранены.

Источник: источники "Украинской правды" в СБУ, которая и организовала атаку

Детали: Источники сообщили детали ночной атаки беспилотников на оккупированный Крым.

По их данным, 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск неподалеку Евпатории.

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Военная контрразведка СБУ отработала по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.

Масштаб повреждений уточняется. По предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники.

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Что предшествовало: В ночь на субботу так называемые "власти" оккупированного Крыма заявили о работе ПВО "над разными районами".

Минобороны России сообщило об атаке 20 беспилотниками. Как утверждали оккупанты, пострадавших и разрушений нет.