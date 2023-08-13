Ворог знову атакував Херсон та область, є поранені
Неділя, 13 серпня 2023, 15:16
Російські окупанти 13 серпня вкотре атакували Херсонську область – на цей раз скинули вибухівки з БПЛА та обстріляли облцентр – є поранені цивільні.
Джерело: глава ОП Андрій Єрмак
Деталі: Росіяни обстріляли Херсон вдень 13 серпня. Через це троє цивільних отримали поранення.
Також окупанти атакували область безпілотниками.
В ОП уточнили, що дрони скинув вибухівки на територію Бериславської лікарні. Про руйнування чи поранених інформації немає.
Нагадаємо: Вночі на 13 серпня армія РФ обстріляла Велетенське Білозерської громади Херсонської області, важко поранений 28-річний чоловік.
Вранці окупанти обстріляли Херсонську область, вбили щонайменше 5 дорослих, 12-річного хлопчика та ще 23-денне немовля.