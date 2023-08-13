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Враг снова атаковал Херсон и область, есть раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 августа 2023, 15:16
Враг снова атаковал Херсон и область, есть раненые
фото: херсонская ова

Российские оккупанты 13 августа в очередной раз атаковали Херсонскую область - на этот раз сбросили взрывчатки с БПЛА и обстреляли облцентр - есть раненые гражданские.

Источник: глава ОП Андрей Ермак

Детали: Россияне обстреляли Херсон днем 13 августа. Из-за этого трое гражданских получили ранения.

Также оккупанты атаковали область беспилотниками.

В ОП уточнили, что дроны сбросили взрывчатку на территорию Бериславской больницы. О разрушениях или раненых информации нет.

Напомним: Ночью на 13 августа армия РФ обстреляла Велетенское Белозерской общины Херсонской области, тяжело ранен 28-летний мужчина.

Утром оккупанты обстреляли Херсонскую область, убили по меньшей мере 5 взрослых, 12-летнего мальчика и еще 23-дневного младенца.

Темы: ХерсонХерсонская областьобстрелвойна
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