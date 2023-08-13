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Обстріли Херсонщини тривають: поранено чоловіка

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 17:05
Обстріли Херсонщини тривають: поранено чоловіка
село Новокаїри на Херсонщині, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу села Новокаїри на Херсонщині поранено 61-річного чоловіка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Росія продовжує завдавати ударів по Херсонщині.

Через обстріл села Новокаїри Милівської громади поранено 61-річного чоловіка.

Постраждалого шпиталізували, нині йому надають необхідну медичну допомогу".

Що передувало: Вранці 13 серпня російські окупанти обстріляли Херсонську область, вбили щонайменше 5 дорослих, 12-річного хлопчика та ще 23-денне немовля.

Пізніше окупанти знову атакували Херсонську область – на цей раз скинули вибухівки з БПЛА та обстріляли облцентр – 3 цивільних дістали поранень.

Теми: Херсонська областьвійна
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