Обстріли Херсонщини тривають: поранено чоловіка

Внаслідок обстрілу села Новокаїри на Херсонщині поранено 61-річного чоловіка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Росія продовжує завдавати ударів по Херсонщині.

Через обстріл села Новокаїри Милівської громади поранено 61-річного чоловіка.

Реклама:

Постраждалого шпиталізували, нині йому надають необхідну медичну допомогу".

Що передувало: Вранці 13 серпня російські окупанти обстріляли Херсонську область, вбили щонайменше 5 дорослих, 12-річного хлопчика та ще 23-денне немовля.

Пізніше окупанти знову атакували Херсонську область – на цей раз скинули вибухівки з БПЛА та обстріляли облцентр – 3 цивільних дістали поранень.