Обстріли Херсонщини тривають: поранено чоловіка
Неділя, 13 серпня 2023, 17:05
Внаслідок обстрілу села Новокаїри на Херсонщині поранено 61-річного чоловіка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Росія продовжує завдавати ударів по Херсонщині.
Через обстріл села Новокаїри Милівської громади поранено 61-річного чоловіка.
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Постраждалого шпиталізували, нині йому надають необхідну медичну допомогу".
Що передувало: Вранці 13 серпня російські окупанти обстріляли Херсонську область, вбили щонайменше 5 дорослих, 12-річного хлопчика та ще 23-денне немовля.
Пізніше окупанти знову атакували Херсонську область – на цей раз скинули вибухівки з БПЛА та обстріляли облцентр – 3 цивільних дістали поранень.
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