Обстрелы Херсонщины продолжаются: ранен мужчина
Воскресенье, 13 августа 2023, 17:05
В результате обстрела села Новокаиры на Херсонщине ранен 61-летний мужчина.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Россия продолжает наносить удары по Херсонщине.
Из-за обстрела села Новокаиры Миловской общины ранен 61-летний мужчина.
Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь".
Что предшествовало: Утром 13 августа российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, убили по меньшей мере 5 взрослых, 12-летнего мальчика и еще 23-дневного младенца.
Позже оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область - на этот раз сбросили взрывчатки с БПЛА и обстреляли облцентр - 3 гражданских получили ранения.