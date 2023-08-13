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Обстрелы Херсонщины продолжаются: ранен мужчина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 17:05
Обстрелы Херсонщины продолжаются: ранен мужчина
село Новокаиры на Херсонщине, скриншот deepstatemap

В результате обстрела села Новокаиры на Херсонщине ранен 61-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Россия продолжает наносить удары по Херсонщине.

Из-за обстрела села Новокаиры Миловской общины ранен 61-летний мужчина.

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Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь".

Что предшествовало: Утром 13 августа российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, убили по меньшей мере 5 взрослых, 12-летнего мальчика и еще 23-дневного младенца.

Позже оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область - на этот раз сбросили взрывчатки с БПЛА и обстреляли облцентр - 3 гражданских получили ранения.

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Темы: Херсонская областьвойна
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