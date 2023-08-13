Росіяни знову атакували Херсонщину: ще 2 поранених, пошкоджено 12 будинків
Неділя, 13 серпня 2023, 20:41
Російські війська у суботу ввечері знову обстріляли Херсонщину, у Білозерці поранено двох людей.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Російська армія ввечері атакувала Херсонщину.
У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.
На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпіли серед цивільних немає".
Що передувало: Раніше в неділю внаслідок обстрілів Херсонщини 7 осіб загинуло, 13 дістали поранень, у понеділок в області оголошено день жалоби.