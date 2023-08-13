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Росіяни знову атакували Херсонщину: ще 2 поранених, пошкоджено 12 будинків

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 20:41
Росіяни знову атакували Херсонщину: ще 2 поранених, пошкоджено 12 будинків
наслідки вечірнього обстрілу Херсонщини 13 серпня, фото: Херсонська ОВА

Російські війська у суботу ввечері знову обстріляли Херсонщину, у Білозерці поранено двох людей.

Джерело: Херсонська ОВА

наслідки вечірнього обстрілу Херсонщини 13 серпня, фото: Херсонська ОВА
наслідки вечірнього обстрілу Херсонщини 13 серпня, фото: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська армія ввечері атакувала Херсонщину.

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.

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На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпіли серед цивільних немає".

 

Що передувало: Раніше в неділю внаслідок обстрілів Херсонщини 7 осіб загинуло, 13 дістали поранень, у понеділок в області оголошено день жалоби.

Теми: Херсонська областьвійна
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