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На Херсонщині оголошено жалобу: 7 загиблих, 13 поранених за день

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 18:36
На Херсонщині оголошено жалобу: 7 загиблих, 13 поранених за день
наслідки обстрілів Херсонщини 13 серпня, фото з Telegram Клименка

Внаслідок обстрілів Херсонщини у неділю 7 осіб загинуло, 13 дістали поранень, у понеділок в області оголошено день жалоби.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

наслідки обстрілів Херсонщини 13 серпня, фото з Telegram Клименка
наслідки обстрілів Херсонщини 13 серпня, фото з Telegram Клименка

Дослівно Клименко: "Станом на 17:00 внаслідок військової агресії Росії у Херсонській області сьогодні постраждало 20 осіб: з них 7 загиблих (5 – у Широкій Балці, 2 – у Станіславі), 13 поранених (по 3 – у Херсоні та Бериславі, по 2 – у Станіславі та Комишанах, по 1 – у Велетенському, Золотій Балці та Новокаїрах)".

Деталі: Водночас Прокудін повідомив, що в понеділок на Херсонщині оголошено день жалоби.

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"Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему – 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя. У Станіславі через ворожий удар загинув пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець", – зазначив голова ОВА.

 

Що передувало: Вранці 13 серпня російські окупанти обстріляли Херсонську область, вбили 5 дорослих, 12-річного хлопчика та ще 23-денне немовля.

Пізніше окупанти знову атакували Херсонську область – на цей раз скинули вибухівки з БПЛА та обстріляли облцентр – 3 цивільних дістали поранень.

ВІДЕО ДНЯ

Також внаслідок обстрілу села Новокаїри на Херсонщині поранено 61-річного чоловіка.

Теми: Херсонська областьвійна
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