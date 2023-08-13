Россияне снова атаковали Херсонщину: еще 2 раненых, повреждены 12 домов
Воскресенье, 13 августа 2023, 20:41
Российские войска в субботу вечером снова обстреляли Херсонщину, в Белозерке ранены два человека.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Российская армия вечером атаковала Херсонскую область.
В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь.
На Одрадокаменку россияне сбросили три управляемые авиабомбы. Разрушениям подверглись несколько домов, пострадавших среди гражданских нет".
Что предшествовало: Ранее в воскресенье в результате обстрелов Херсонщины 7 человек погибли, 13 получили ранения, в понедельник в области объявлен день траура.