Россияне снова атаковали Херсонщину: еще 2 раненых, повреждены 12 домов

Российские войска в субботу вечером снова обстреляли Херсонщину, в Белозерке ранены два человека.

Источник: Херсонская ОГА

последствия вечернего обстрела Херсонщины 13 августа, фото: Херсонская ОГА

Дословно: "Российская армия вечером атаковала Херсонскую область.

В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь.

На Одрадокаменку россияне сбросили три управляемые авиабомбы. Разрушениям подверглись несколько домов, пострадавших среди гражданских нет".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье в результате обстрелов Херсонщины 7 человек погибли, 13 получили ранения, в понедельник в области объявлен день траура.