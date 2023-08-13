Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне снова атаковали Херсонщину: еще 2 раненых, повреждены 12 домов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 20:41
Россияне снова атаковали Херсонщину: еще 2 раненых, повреждены 12 домов
последствия вечернего обстрела Херсонщины 13 августа, фото: Херсонская ОГА

Российские войска в субботу вечером снова обстреляли Херсонщину, в Белозерке ранены два человека.

Источник: Херсонская ОГА

последствия вечернего обстрела Херсонщины 13 августа, фото: Херсонская ОГА
последствия вечернего обстрела Херсонщины 13 августа, фото: Херсонская ОГА

Дословно: "Российская армия вечером атаковала Херсонскую область.

В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь.

Реклама:

На Одрадокаменку россияне сбросили три управляемые авиабомбы. Разрушениям подверглись несколько домов, пострадавших среди гражданских нет".

 

Что предшествовало: Ранее в воскресенье в результате обстрелов Херсонщины 7 человек погибли, 13 получили ранения, в понедельник в области объявлен день траура.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина ударила по гвардейской бригаде ЧФ в оккупированном Крыму – ГУР

У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил

Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина

В важном для помощи Украине городе в Польше вспыхнула смертельная болезнь

АРМА открыло доступ к Реестру арестованных активов: какую информацию можно найти

СМИ: Греция прекратит обслуживать российские ЗРК и передаст их Украине

Все новости...
Херсонская область
Франция осудила последние удары РФ по Херсонской области
На Херсонщине объявлен траур: 7 погибших, 13 раненых за день
Обстрелы Херсонщины продолжаются: ранен мужчина
Последние новости
21:10
Кулеба: Украина и Турция разделяют подходы к восстановлению "зерновой сделки"
20:41
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
20:35
Потенциальный покупатель Сенс Банка прислал НБУ все документы уже после национализации
20:30
В Украине третий раз за вечер объявляли тревогу – взлетал МиГ
20:02
Компания с орбиты Пашинского доставила в Украину "первые тысячи" снарядов для гаубиц
20:01
Резников: Смерть Пригожина доказывает, что Путину не стоит доверять
20:00
Активы коллаборанта Сальдо передали в Фонд госимущества
19:44
В Минюсте назвали самые популярные детские имена в 2023 году
19:40
Украина ударила по гвардейской бригаде ЧФ в оккупированном Крыму – ГУР
19:35
Ситуация на фронте: в течение суток произошло 35 боевых столкновений
Все новости...
Реклама: