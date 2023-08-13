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Росіяни збрехали про постріли і огляд судна в Чорному морі – InformNapalm

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 21:41
Росіяни збрехали про постріли і огляд судна в Чорному морі – InformNapalm
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Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявляє, що росіяни збрехали про успішний огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі, як і про попереджувальні постріли.

Джерело: InformNapalm

Дослівно: "За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані, МО РФ збрехало про успішний огляд судна.

Як вказали моряки, судно "Сукра Окан" не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

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Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту "Сукра Окан" перебував турецький екіпаж, який "поклав болт" на погрози і не підкорився. Тож рашисти збрехали про "успішний огляд" судна".

Що передувало: Міноборони РФ заявило, що рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.

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Після того, як нібито корабель не реагував на так звані "вимоги зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів", окупанти відкрили нібито "попереджувальний" вогонь, а також підняли бойовий гелікоптер Ка-29 із групою військових.

За твердженням російського Міноборони, російські військові висадилися на судно і провели так званий "огляд", після чого Sukru Okan продовжив шлях до Ізмаїла.

Теми: РосіяЧорне морекораблі
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