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Россияне солгали о выстрелах и осмотре судна в Черном море – InformNapalm

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 21:41
Россияне солгали о выстрелах и осмотре судна в Черном море – InformNapalm
графика InformNapalm

Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявляет, что россияне солгали об успешном осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море, как и о предупредительных выстрелах.

Источник: InformNapalm

Дословно: "По данным объективного контроля, который предоставили для InformNapalm моряки одного из судов, наблюдавшие за этим событием с расстояния, МО РФ солгало об успешном осмотре судна.

Как указали моряки, судно "Сукра Окан" не подчинилось требованиям рашистов застопорить ход, а просто временно изменило курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

Никакого вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире. На борту "Сукра Окан" находился турецкий экипаж, который "положил болт" на угрозы и не подчинился. Поэтому рашисты солгали об "успешном осмотре" судна".

Что предшествовало: Минобороны РФ заявило, что рано утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил.

После того, как якобы корабль не реагировал на так называемые "требования остановки для осмотра на предмет перевозки запрещенных грузов", оккупанты открыли якобы "предупредительный" огонь, а также подняли боевой вертолет Ка-29 с группой военных.

По утверждению российского Минобороны, российские военные высадились на судно и провели так называемый "осмотр", после чего Sukru Okan продолжил путь в Измаил.

Темы: РосcияЧерное морекорабли
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