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Заява Міноборони РФ про огляд судна ніким офіційно не підтверджена – Гуменюк

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 22:03
Заява Міноборони РФ про огляд судна ніким офіційно не підтверджена – Гуменюк
Наталя Гуменюк, фото з Facebook

Заява російського Міноборони про нібито огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі більше ніким офіційно не підтверджена.

Джерело: начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Те повідомлення, яке сьогодні пролунало виключно від Міністерства оборони Російської Федерації, ніким більше з офіційних джерел не підтверджено. Вважаю, що треба на це звертати увагу і пам’ятати про особливості гібридної війни. Коли відбуваються якісь події, в яких задіяно кілька учасників, обов’язково є офіційна точка зору з одного, другого, третього боку – всіх, хто був задіяний.

На сьогодні ми маємо тільки єдине – демонстрацію агресії Міністерства оборони Російської Федерації. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування в Чорному морі, нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, і нічого їм за це не буде, типу оглянути й відпустити, але на сьогодні ця версія більше ніким не підтверджена.

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Чи можна довіряти країні-агресору? Як каже один з їхніх спікерів: "Не думаю". Треба розуміти, що інформаційна війна триває так само потужно, як і вогневе ураження".

Деталі: Водночас Гуменюк вважає, що ця ситуація є сигналом для кожного цивільного судна в акваторії Чорного моря.

"Вони (росіяни – ред.) готові застосувати всі ті потужності, які демонстрували під час навчань. Треба розуміти, ті коридори транспортні, навігаційні, які сьогодні існують, мають перебувати під міжнародною гарантією", – наголосила вона.

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Що передувало: Міноборони РФ заявило, що рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян нібито відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, після чого провів огляд судна. 

Однак міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з'ясувала, що росіяни збрехали про успішний огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі, як і про попереджувальні постріли.

Теми: РосіяЧорне морекораблі
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