Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заява Міноборони РФ про огляд судна ніким офіційно не підтверджена – Гуменюк

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 22:03
Заява Міноборони РФ про огляд судна ніким офіційно не підтверджена – Гуменюк
Наталя Гуменюк, фото з Facebook

Заява російського Міноборони про нібито огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі більше ніким офіційно не підтверджена.

Джерело: начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Те повідомлення, яке сьогодні пролунало виключно від Міністерства оборони Російської Федерації, ніким більше з офіційних джерел не підтверджено. Вважаю, що треба на це звертати увагу і пам’ятати про особливості гібридної війни. Коли відбуваються якісь події, в яких задіяно кілька учасників, обов’язково є офіційна точка зору з одного, другого, третього боку – всіх, хто був задіяний.

На сьогодні ми маємо тільки єдине – демонстрацію агресії Міністерства оборони Російської Федерації. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування в Чорному морі, нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, і нічого їм за це не буде, типу оглянути й відпустити, але на сьогодні ця версія більше ніким не підтверджена.

Чи можна довіряти країні-агресору? Як каже один з їхніх спікерів: "Не думаю". Треба розуміти, що інформаційна війна триває так само потужно, як і вогневе ураження".

Деталі: Водночас Гуменюк вважає, що ця ситуація є сигналом для кожного цивільного судна в акваторії Чорного моря.

"Вони (росіяни – ред.) готові застосувати всі ті потужності, які демонстрували під час навчань. Треба розуміти, ті коридори транспортні, навігаційні, які сьогодні існують, мають перебувати під міжнародною гарантією", – наголосила вона.

Що передувало: Міноборони РФ заявило, що рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян нібито відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, після чого провів огляд судна. 

Однак міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з'ясувала, що росіяни збрехали про успішний огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі, як і про попереджувальні постріли.

Теми: РосіяЧорне морекораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Росія
Кубраков: Не можемо підтвердити заяву РФ про огляд судна, але сам факт спекуляцій є порушенням
Росіяни збрехали про постріли і огляд судна в Чорному морі – InformNapalm
У Бєлгороді стався вибух, пошкоджено будинок і 15 авто
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: