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Заявление Минобороны РФ об осмотре судна никем официально не подтверждено – Гуменюк

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 22:03
Заявление Минобороны РФ об осмотре судна никем официально не подтверждено – Гуменюк
Наталья Гуменюк, фото из Facebook

Заявление российского Минобороны о якобы осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море больше никем официально не подтверждено.

Источник: начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "То сообщение, которое сегодня прозвучало исключительно от Министерства обороны Российской Федерации, никем больше из официальных источников не подтверждено. Считаю, что надо на это обращать внимание и помнить об особенностях гибридной войны. Когда происходят какие-то события, в которых задействовано несколько участников, обязательно есть официальная точка зрения с одной, второй, третьей стороны – всех, кто был задействован.

На сегодня мы имеем только одно – демонстрацию агрессии Министерства обороны Российской Федерации. Они всеми силами пытаются обозначить свое господство в Черном море, якобы они способны остановить судно, поднять авиацию, и ничего им за это не будет, типа осмотреть и отпустить, но на сегодня эта версия больше никем не подтверждена.

Можно ли доверять стране-агрессору? Как говорит один из их спикеров: "Не думаю". Надо понимать, что информационная война продолжается так же мощно, как и огневое поражение".

Детали: В то же время Гуменюк считает, что эта ситуация является сигналом для каждого гражданского судна в акватории Черного моря.

"Они (россияне – ред.) готовы применить все те мощности, которые демонстрировали во время учений. Надо понимать, те коридоры транспортные, навигационные, которые сегодня существуют, должны находиться под международной гарантией", – подчеркнула она.

Что предшествовало: Минобороны РФ заявило, что рано утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, после чего якобы провел осмотр судна.

Однако международное разведывательное сообщество InformNapalm выяснило, что россияне солгали об успешном осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море, как и о предупредительных выстрелах.

Темы: РосcияЧерное морекорабли
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