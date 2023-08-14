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Наслідки нічної атаки на Одесу: загорівся гіпермаркет, троє постраждалих

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 04:59
Наслідки нічної атаки на Одесу: загорівся гіпермаркет, троє постраждалих
Пожежа в Одесі. Фото: "Суспільне. Одеса"

Внаслідок падіння уламків збитих ракет вночі 14 серпня в Одесі спалахнули пожежі на двох об'єктах, зокрема загорівся гіпермаркет, постраждали три людини.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. В будівлях вибуховою хвилею вибито вікна".

Деталі: За словами Кіпера, внаслідок атаки окупантів постраждали три людини, їм надається медична допомога.

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"Суспільне. Одеса" повідомило, що внаслідок нічної атаки РФ на місто сталася пожежа в одному з гіпермаркетів.

Пізніше Сили оборони півдня України уточнили, що внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет.

Також вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі.

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На двох об'єктах спалахнули пожежі, над ліквідацією яких працюють вогнеборці.

За даними Сил оборони півдня, попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, їм надали медичну допомогу.

Раніше Повітряні сили повідомили, що ворог випустив у напрямку Одеси ударні безпілотники і ракети.

Теми: Одесаракетний ударпожежа
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