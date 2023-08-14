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Последствия ночной атаки на Одессу: загорелся гипермаркет, трое пострадавших

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 04:59
Последствия ночной атаки на Одессу: загорелся гипермаркет, трое пострадавших
Пожар в Одессе. Фото: "Суспільне. Одеса"

В результате падения обломков сбитых ракет ночью 14 августа в Одессе вспыхнули пожары на двух объектах, в частности загорелся гипермаркет, пострадали три человека.

Источник: председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна".

Детали: По словам Кипера, в результате атаки оккупантов пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь.

"Суспільне. Одеса" сообщило, что в результате ночной атаки РФ на город произошел пожар в одном из гипермаркетов.

Позже Силы обороны юга Украины уточнили, что в результате сбивания ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками повреждены общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Также взрывной волной изуродованы окна и балконы в нескольких зданиях и побиты припаркованные рядом автомобили.

На двух объектах вспыхнули пожары, над ликвидацией которых работают пожарные.

По данным Сил обороны юга, предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета, им оказали медицинскую помощь.

Ранее Воздушные силы сообщили, что враг выпустил в направлении Одессы ударные беспилотники и ракеты.

Темы: Одессаракетный ударпожар
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