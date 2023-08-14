Українські сили просунулися вперед на двох ділянках фронту – ISW

Українські війська 13 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися вперед на заході Донецької – сході Запорізької областей та в західній частині Запорізької області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті нагадали, що Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили провели наступальні операції на Бердянському і Мелітопольському напрямках та досягли часткового успіху в районі Роботиного (західна частина Запорізької області, 13 км на південь від Оріхова).

Зазначається, що кілька російських джерел стверджували 12 серпня, що російські війська відійшли з Урожайного (на межі Донецької і Запорізької областей). Однак 13 серпня багато російських джерел спростували ці заяви. Вони натомість заявили, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного.

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ISW не може підтвердити, що російські окупанти повністю відійшли з Урожайного.

"Російські війська, ймовірно, наразі утримують позиції щонайменше в південній частині населеного пункту", – повідомили аналітики інституту.