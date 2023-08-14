Українські сили просунулися вперед на двох ділянках фронту – ISW

Українські війська 13 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися вперед на заході Донецької – сході Запорізької областей та в західній частині Запорізької області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті нагадали, що Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили провели наступальні операції на Бердянському і Мелітопольському напрямках та досягли часткового успіху в районі Роботиного (західна частина Запорізької області, 13 км на південь від Оріхова).

Зазначається, що кілька російських джерел стверджували 12 серпня, що російські війська відійшли з Урожайного (на межі Донецької і Запорізької областей). Однак 13 серпня багато російських джерел спростували ці заяви. Вони натомість заявили, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного.

ISW не може підтвердити, що російські окупанти повністю відійшли з Урожайного.

"Російські війська, ймовірно, наразі утримують позиції щонайменше в південній частині населеного пункту", – повідомили аналітики інституту.