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Украинские силы продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 04:45
Украинские силы продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Украинские войска 13 августа провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой – востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте напомнили, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы провели наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях и достигли частичного успеха в районе Роботино (западная часть Запорожской области, 13 км к югу от Орехова).

Отмечается, что несколько российских источников утверждали 12 августа, что российские войска отошли из Урожайного (на границе Донецкой и Запорожской областей). Однако 13 августа многие российские источники опровергли эти заявления. Вместо этого они заявили, что российские войска все еще занимают южную часть Урожайного.

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ISW не может подтвердить, что российские оккупанты полностью отошли из Урожайного.

"Российские войска, вероятно, пока удерживают позиции по меньшей мере в южной части населенного пункта", – сообщили аналитики института.

Темы: войнаВооруженные силы
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