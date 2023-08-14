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Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет

"Украинская правда", Ирина БалачукПонедельник, 14 августа 2023, 07:56
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром 14 августа сбили на Бахмутском направлении вертолет российских захватчиков.

Источник: ВС ВСУ в Facebook

Дословно: "Около 05:00 часов 14 августа на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет (тип уточняется)".

Детали: Позже ПС уточнили, что уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52.

Воздушники также подтвердили информацию Сил обороны юга о сбитии 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 8 крылатых ракет "Калибр", которые ночью пытались атаковать Одессу.

Отмечается, что БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), а "Калибры" – из акватории Черного моря (фрегат в районе Ялты).

Темы: Воздушные силы ВСУавиаРосcия
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