Оборонці України знищили 530 окупантів і 27 ворожих артсистем за добу
Понеділок, 14 серпня 2023, 08:20
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − оборонці України ліквідували 254 380 окупантів, 4 306 ворожих танків, 5 099 артилерійських систем та 4 213 БПЛА.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано,
- танків − 4 306 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 8 354 (+19) од,
- артилерійських систем − 5 099 (+27) од,
- РСЗВ − 714 (+1) од,
- засобів ППО − 479 (+2) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 213 (+9) од,
- крилатих ракет − 1 379 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 562 (+19) од,
- спеціальної техніки − 766 (+6) од.
Дані уточнюються.
Передісторія:
- Вранці 14 серпня Повітряні сили ЗСУ збили на Бахмутському напрямку вертоліт російських загарбників.