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Оборонці України знищили 530 окупантів і 27 ворожих артсистем за добу

Ірина БалачукПонеділок, 14 серпня 2023, 08:20
Оборонці України знищили 530 окупантів і 27 ворожих артсистем за добу
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − оборонці України ліквідували 254 380 окупантів, 4 306 ворожих танків, 5 099 артилерійських систем та 4 213 БПЛА.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано,  
  • танків − 4 306 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 8 354 (+19) од,
  • артилерійських систем − 5 099 (+27) од,
  • РСЗВ − 714 (+1) од,
  • засобів ППО − 479 (+2) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 313 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 213 (+9) од,
  • крилатих ракет − 1 379 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 562 (+19) од,
  • спеціальної техніки − 766 (+6) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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