Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оборонці України знищили 530 окупантів і 27 ворожих артсистем за добу

Ірина БалачукПонеділок, 14 серпня 2023, 08:20
Оборонці України знищили 530 окупантів і 27 ворожих артсистем за добу
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − оборонці України ліквідували 254 380 окупантів, 4 306 ворожих танків, 5 099 артилерійських систем та 4 213 БПЛА.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано,  
  • танків − 4 306 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 8 354 (+19) од,
  • артилерійських систем − 5 099 (+27) од,
  • РСЗВ − 714 (+1) од,
  • засобів ППО − 479 (+2) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 313 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 213 (+9) од,
  • крилатих ракет − 1 379 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 562 (+19) од,
  • спеціальної техніки − 766 (+6) од.

Дані уточнюються.

Передісторія:

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Росія
Українські захисники знищили ворожий вертоліт
ППО відбила вночі три атаки на Одесу: знищено 15 дронів і 8 "Калібрів"
Окупанти змушують старшокласників отримувати паспорт РФ, погрожуючи не видати атестати – ЦНС
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: