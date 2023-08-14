Защитники Украины уничтожили 530 оккупантов и 27 вражеских артсистем за сутки
Понедельник, 14 августа 2023, 08:20
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − защитники Украины ликвидировали 254 380 оккупантов, 4 306 вражеских танков, 5 099 артиллерийских систем и 4 213 БПЛА.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 254 380 (+530) человек ликвидировано,
- танков − 4 306 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 8 354 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 5 099 (+27) ед,
- РСЗО − 714 (+1) ед,
- средств ПВО − 479 (+2) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 213 (+9) ед,
- крылатых ракет − 1 379 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 562 (+19) ед,
- специальной техники − 766 (+6) ед.
Данные уточняются.
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Предыстория:
- Утром 14 августа Воздушные силы ВСУ сбили на Бахмутском направлении вертолет российских захватчиков.