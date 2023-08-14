Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники Украины уничтожили 530 оккупантов и 27 вражеских артсистем за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 14 августа 2023, 08:20
Защитники Украины уничтожили 530 оккупантов и 27 вражеских артсистем за сутки
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − защитники Украины ликвидировали 254 380 оккупантов, 4 306 вражеских танков, 5 099 артиллерийских систем и 4 213 БПЛА.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 254 380 (+530) человек ликвидировано, 
  • танков − 4 306 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 354 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 5 099 (+27) ед,
  • РСЗО − 714 (+1) ед,
  • средств ПВО − 479 (+2) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 213 (+9) ед,
  • крылатых ракет − 1 379 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 562 (+19) ед,
  • специальной техники − 766 (+6) ед.

Данные уточняются.

Реклама:

Предыстория:

Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
Росcия
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет
ПВО отразила ночью три атаки на Одессу: уничтожено 15 дронов и 8 "Калибров"
Оккупанты заставляют старшеклассников получать паспорт РФ, угрожая не выдать аттестаты – ЦНС
Последние новости
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
20:55
Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями
Все новости...
Реклама: