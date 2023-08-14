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Росіяни вночі обстріляли Херсон: 3 поранених

Ірина БалачукПонеділок, 14 серпня 2023, 08:38
Росіяни вночі обстріляли Херсон: 3 поранених
Наслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото ДСНС

Троє людей дістали поранення у результаті російських ударів по Херсону вночі 14 серпня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Близько 2:00 армія РФ вкотре вдарила по житлових кварталах міста. Двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості".

Деталі: Голова ОВА додав, що усіх потерпілих шпиталізували до лікарень.

Передісторія:

  • 14 серпня на Херсонщині оголосили день жалоби за загиблими 13 серпня.
  • 13 серпня росіяни убили на Херсонщині 7 людей, серед яких 23-денна дитина.

Теми: Херсонвійна
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