Росіяни вночі обстріляли Херсон: 3 поранених
Понеділок, 14 серпня 2023, 08:38
Троє людей дістали поранення у результаті російських ударів по Херсону вночі 14 серпня.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Близько 2:00 армія РФ вкотре вдарила по житлових кварталах міста. Двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості".
Деталі: Голова ОВА додав, що усіх потерпілих шпиталізували до лікарень.
Передісторія:
- 14 серпня на Херсонщині оголосили день жалоби за загиблими 13 серпня.
- 13 серпня росіяни убили на Херсонщині 7 людей, серед яких 23-денна дитина.