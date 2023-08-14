Россияне ночью обстреляли Херсон: 3 раненых

Три человека получили ранения в результате российских ударов по Херсону ночью 14 августа.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Около 2:00 армия РФ в очередной раз ударила по жилым кварталам города. Двое мужчин, 48 и 44 года, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины − травмы средней степени тяжести".

Детали: Глава ОВА добавил, что всех пострадавших госпитализировали в больницы.

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