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Россияне ночью обстреляли Херсон: 3 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 14 августа 2023, 08:38
Россияне ночью обстреляли Херсон: 3 раненых
Последствия российских обстрелов Херсонщины. Фото ГСЧС

Три человека получили ранения в результате российских ударов по Херсону ночью 14 августа.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Около 2:00 армия РФ в очередной раз ударила по жилым кварталам города. Двое мужчин, 48 и 44 года, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины − травмы средней степени тяжести".

Детали: Глава ОВА добавил, что всех пострадавших госпитализировали в больницы.

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Предыстория:

  • 14 августа на Херсонщине объявили день траура по погибшим 13 августа.
  • 13 августа россияне убили на Херсонщине 7 человек, среди которых 23-дневный ребенок.

Темы: Херсонвойна
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