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У Польщі затримали за звинуваченням у шпигунстві двох росіян: "просували" Вагнер

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 11:06
У Польщі затримали за звинуваченням у шпигунстві двох росіян: просували Вагнер
фото з Twitter

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали "ПВК Вагнер".

Джерело: міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "ABW (Агентство внутрішньої безпеки) спільно з поліцією виявило і затримало двох росіян, які у Кракові та Варшаві поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера".

Деталі: За словами Камінського, обом росіянам висунули звинувачення у шпигунстві. Їх узяли під варту.

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Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. В рамках цієї операції затримало дев'ять осіб.

Пізніше у березні в Польщі відбулись подальші затримання викритих з цієї мережі шпигунів. Зокрема, 30 червня у Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста.

4 серпня у Польщі затримали громадянина Білорусі, який шпигував на користь РФ.

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Теми: ВагнерПольща
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