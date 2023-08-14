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В Польше задержаны по обвинению в шпионаже двое россиян: "продвигали" Вагнер

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 11:06
В Польше задержаны по обвинению в шпионаже двое россиян: продвигали Вагнер
фото из Twitte

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы "ЧВК Вагнер".

Источник: министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "ABW (Агентство внутренней безопасности) совместно с полицией выявило и задержало двух россиян, которые в Кракове и Варшаве распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера".

Детали: По словам Каминского, обоим россиянам предъявили обвинения в шпионаже. Их взяли под стражу.

Напомним, глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, которая действовала в пользу России. В рамках этой операции задержали девять человек.

Позже в марте в Польше состоялись дальнейшие задержания разоблаченных из этой сети шпионов. В частности, 30 июня в Польше по подозрению в шпионаже задержали российского хоккеиста.

4 августа в Польше задержали гражданина Беларуси, шпионившего в пользу РФ.

Темы: ВагнерПольша
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