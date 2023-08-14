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На Харківщині через обстріли загинув чоловік. Ще 5 людей поранені

Понеділок, 14 серпня 2023, 13:59
На Харківщині через обстріли загинув чоловік. Ще 5 людей поранені
Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни 14 серпня обстріляли населені пункти Харківщини. Загинув 50-річний чоловік, ще п’ятеро людей поранені.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Внаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще два чоловіки, за даними медиків, отримали травми. Постраждалі доставлені до медичних закладів".

Деталі: Росіяни також обстріляли село Подоли Куп’янського району. Там постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу. 

В Ізюмі близько 01:00 під час обстрілу постраждала 42-річна жінка. Вона у лікарні з мінно-вибуховою травмою. Будинок жінки пошкоджений через обстріл.

Передісторія:

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  • Через ворожу ракету вщент знищений гіпермаркет FOZZY Cash&Carry в Одесі - у магазині "згоріло все", загиблих немає. Сума завданої шкоди, попередньо, сягає сотень мільйонів гривень.
  • В Одесі унаслідок атаки росіян у ніч на 14 серпня пошкоджено 7 закладів освіти. У Приморському районі міста постраждали 6 закладів, а у Хаджибейському – один.
  • Дві людини загинули у результаті російських обстрілів Запорізького району уночі 14 серпня.

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Теми: Харківська областьобстрілвійна
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