На Харківщині через обстріли загинув чоловік. Ще 5 людей поранені

Росіяни 14 серпня обстріляли населені пункти Харківщини. Загинув 50-річний чоловік, ще п’ятеро людей поранені.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Внаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще два чоловіки, за даними медиків, отримали травми. Постраждалі доставлені до медичних закладів".



Деталі: Росіяни також обстріляли село Подоли Куп’янського району. Там постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.



В Ізюмі близько 01:00 під час обстрілу постраждала 42-річна жінка. Вона у лікарні з мінно-вибуховою травмою. Будинок жінки пошкоджений через обстріл.

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