В Харьковской области из-за обстрелов погиб мужчина. Еще 5 человек ранены
Понедельник, 14 августа 2023, 13:59
Россияне 14 августа обстреляли населенные пункты Харьковской области. Погиб 50-летний мужчина, еще пять человек ранены.
Источник: Харьковская ОВА
Дословно: "В результате вражеского обстрела по поселку Казачья Лопань погиб 50-летний мужчина. Еще два человека, по данным медиков, получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения".
Детали: Россияне также обстреляли село Подолы Купянского района. Там пострадали мужчина и женщина, врачи оказывают им помощь.
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В Изюме около 01:00 во время обстрела пострадала 42-летняя женщина. Она в больнице с минно-взрывной травмой. Дом женщины поврежден из-за обстрела.
Предыстория:
- Из-за вражеской ракеты полностью уничтожен гипермаркет FOZZY Cash&Carry в Одессе - в магазине "сгорело все", погибших нет. Сумма нанесенного ущерба, предварительно, достигает сотен миллионов гривен.
- В Одессе в результате атаки россиян в ночь на 14 августа повреждены 7 учебных заведений. В Приморском районе города пострадали 6 заведений, а в Хаджибейском - одно.
- Два человека погибли в результате российских обстрелов Запорожского района ночью 14 августа.
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