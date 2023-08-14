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В Харьковской области из-за обстрелов погиб мужчина. Еще 5 человек ранены

Понедельник, 14 августа 2023, 13:59
В Харьковской области из-за обстрелов погиб мужчина. Еще 5 человек ранены

Россияне 14 августа обстреляли населенные пункты Харьковской области. Погиб 50-летний мужчина, еще пять человек ранены.

Источник: Харьковская ОВА

Дословно: "В результате вражеского обстрела по поселку Казачья Лопань погиб 50-летний мужчина. Еще два человека, по данным медиков, получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения".

Детали: Россияне также обстреляли село Подолы Купянского района. Там пострадали мужчина и женщина, врачи оказывают им помощь.

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В Изюме около 01:00 во время обстрела пострадала 42-летняя женщина. Она в больнице с минно-взрывной травмой. Дом женщины поврежден из-за обстрела.

Предыстория:

  • Из-за вражеской ракеты полностью уничтожен гипермаркет FOZZY Cash&Carry в Одессе - в магазине "сгорело все", погибших нет. Сумма нанесенного ущерба, предварительно, достигает сотен миллионов гривен.
  • В Одессе в результате атаки россиян в ночь на 14 августа повреждены 7 учебных заведений. В Приморском районе города пострадали 6 заведений, а в Хаджибейском - одно.
  • Два человека погибли в результате российских обстрелов Запорожского района ночью 14 августа.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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