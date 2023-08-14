В Харьковской области из-за обстрелов погиб мужчина. Еще 5 человек ранены

Россияне 14 августа обстреляли населенные пункты Харьковской области. Погиб 50-летний мужчина, еще пять человек ранены.

Источник: Харьковская ОВА

Дословно: "В результате вражеского обстрела по поселку Казачья Лопань погиб 50-летний мужчина. Еще два человека, по данным медиков, получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения".

Детали: Россияне также обстреляли село Подолы Купянского района. Там пострадали мужчина и женщина, врачи оказывают им помощь.

В Изюме около 01:00 во время обстрела пострадала 42-летняя женщина. Она в больнице с минно-взрывной травмой. Дом женщины поврежден из-за обстрела.

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