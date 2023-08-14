У селі Бугаївка на Харківщині поранено підлітка і жінку, зачепило "швидку"

14 серпня російські загарбники обстріляли прифронтове село Бугаївка в Харківській області, внаслідок чого отримали поранення дві людини.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Російські окупанти продовжують гатити по прифронтових та прикордонних населених пунктах Харківщини. Сьогодні під час обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу лікарів.

Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. На щастя, бригада медиків не постраждала".