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У селі Бугаївка на Харківщині поранено підлітка і жінку, зачепило "швидку"

Олена РощінаПонеділок, 14 серпня 2023, 16:05
У селі Бугаївка на Харківщині поранено підлітка і жінку, зачепило швидку
Бугаївка (червоний трикутничок) на Google Maps

14 серпня російські загарбники обстріляли прифронтове село Бугаївка в Харківській області, внаслідок чого отримали поранення дві людини.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Російські окупанти продовжують гатити по прифронтових та прикордонних населених пунктах Харківщини. Сьогодні під час обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу лікарів.

Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. На щастя, бригада медиків не постраждала".

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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