В селе Бугаевка на Харьковщине ранены подросток и женщина, задело "скорую"
Понедельник, 14 августа 2023, 16:05
14 августа российские захватчики обстреляли прифронтовое село Бугаевка в Харьковской области, в результате чего получили ранения два человека.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь: "Российские оккупанты продолжают бить по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Харьковщины. Сегодня во время обстрела с. Бугаевка Чугуевского района осколочные ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина. Они госпитализированы и получают необходимую помощь врачей.
Также при обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. К счастью, бригада медиков не пострадала".