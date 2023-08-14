В селе Бугаевка на Харьковщине ранены подросток и женщина, задело "скорую"

14 августа российские захватчики обстреляли прифронтовое село Бугаевка в Харьковской области, в результате чего получили ранения два человека.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Российские оккупанты продолжают бить по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Харьковщины. Сегодня во время обстрела с. Бугаевка Чугуевского района осколочные ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина. Они госпитализированы и получают необходимую помощь врачей.

Также при обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. К счастью, бригада медиков не пострадала".