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В селе Бугаевка на Харьковщине ранены подросток и женщина, задело "скорую"

Елена РощинаПонедельник, 14 августа 2023, 16:05
В селе Бугаевка на Харьковщине ранены подросток и женщина, задело скорую
Бугаевка (красный треугольник) на Google Maps

14 августа российские захватчики обстреляли прифронтовое село Бугаевка в Харьковской области, в результате чего получили ранения два человека.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Российские оккупанты продолжают бить по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Харьковщины. Сегодня во время обстрела с. Бугаевка Чугуевского района осколочные ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина. Они госпитализированы и получают необходимую помощь врачей.

Также при обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. К счастью, бригада медиков не пострадала".

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Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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