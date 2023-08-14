Посол про обмеження для ракет Taurus: Це як заборонити футболістам бити пенальті
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв критикує намагання обмежити дію далекобійних німецьких ракет "Taurus" тільки територією України у разі надання їх Києву.
Джерело: Олексій Макеєв у X (Twitter), цитує "Європейська правда"
Пряма мова посла: "Технічно обмежити зону дії "Taurus & Co" – це все одно, що заборонити футболістам національної збірної виходити на половину поля суперника або пробивати пенальті.
Які порівняння ви можете придумати?
Тільки неправильні відповіді".
Die Reichweite von #Taurus & Co technisch zu limitieren ist wie den Fußballspielern der Nationalmannschaft zu verbieten, die Spielfeldhälfte des Gegners zu betreten oder Elfmeter zu schießen.— Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) August 14, 2023
Welche Vergleiche fallen euch ein?
Nur falsche Antworten. pic.twitter.com/cM8HL0tSz9
Цьому передувало: Видання Spiegel повідомило, що в Німеччині канцлер Олаф Шольц вмовляє представникі оборонної промисловості внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.
У п'ятницю у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.
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