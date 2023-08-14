Посол про обмеження для ракет Taurus: Це як заборонити футболістам бити пенальті

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв критикує намагання обмежити дію далекобійних німецьких ракет "Taurus" тільки територією України у разі надання їх Києву.

Джерело: Олексій Макеєв у X (Twitter), цитує "Європейська правда"

Пряма мова посла: "Технічно обмежити зону дії "Taurus & Co" – це все одно, що заборонити футболістам національної збірної виходити на половину поля суперника або пробивати пенальті.

Які порівняння ви можете придумати?

Тільки неправильні відповіді".

Die Reichweite von #Taurus & Co technisch zu limitieren ist wie den Fußballspielern der Nationalmannschaft zu verbieten, die Spielfeldhälfte des Gegners zu betreten oder Elfmeter zu schießen.



Welche Vergleiche fallen euch ein?



Nur falsche Antworten. pic.twitter.com/cM8HL0tSz9 — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) August 14, 2023

Цьому передувало: Видання Spiegel повідомило, що в Німеччині канцлер Олаф Шольц вмовляє представникі оборонної промисловості внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

У п'ятницю у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

Читайте також, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.