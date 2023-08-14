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Посол об ограничениях для ракет Taurus: Это как запретить футболистам бить пенальти

Понедельник, 14 августа 2023, 16:27

Посол Украины в Германии Алексей Макеев критикует попытки ограничить действие дальнобойных немецких ракет "Taurus" только территорией Украины в случае предоставления их Киеву.

Источник: Алексей Макеев в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь посла: "Технически ограничить зону действия "Taurus & Co" – это все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или пробивать пенальти. 

Какие сравнения вы можете придумать? 

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Только неправильные ответы".

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Этому предшестовало: Издание "Spiegel" сообщило, что в Германии канцлер Олаф Шольц уговаривает представителей оборонной промышленности внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не определился с вопросом поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину.

В пятницу в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

Читайте также, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

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