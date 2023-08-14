Посол об ограничениях для ракет Taurus: Это как запретить футболистам бить пенальти

Посол Украины в Германии Алексей Макеев критикует попытки ограничить действие дальнобойных немецких ракет "Taurus" только территорией Украины в случае предоставления их Киеву.

Источник: Алексей Макеев в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь посла: "Технически ограничить зону действия "Taurus & Co" – это все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или пробивать пенальти.

Какие сравнения вы можете придумать?

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Только неправильные ответы".

Die Reichweite von #Taurus & Co technisch zu limitieren ist wie den Fußballspielern der Nationalmannschaft zu verbieten, die Spielfeldhälfte des Gegners zu betreten oder Elfmeter zu schießen.



Welche Vergleiche fallen euch ein?



Nur falsche Antworten. pic.twitter.com/cM8HL0tSz9 — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) August 14, 2023

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Этому предшестовало: Издание "Spiegel" сообщило, что в Германии канцлер Олаф Шольц уговаривает представителей оборонной промышленности внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не определился с вопросом поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину.

В пятницу в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

Читайте также, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.