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У Раді з’явився проект постанови про звільнення члена ЦВК, який живе в Маямі

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 20:20
У Раді з’явився проект постанови про звільнення члена ЦВК, який живе в Маямі
Юрій Буглак, ілюстрація "Схем"

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який живе в у передмісті американського Маямі та отримує зарплату.

Джерело: сайт ВРУ

Деталі: Проект постанови про звільнення Буглака зареєстрували 14 серпня депутати з "Європейської солідарності".

У фракції "ЄС" повідомили, що інформація журналістів щодо Буглака — колишнього народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" — є приводом для кадрового рішення "принаймні з позиції моралі та етики".

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Утім, народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що не впевнений, що Буглака "процедурно можливо звільнити постановою" від депутатів.

Згідно із Законом України "Про Центральну виборчу комісію", подання про звільнення члена ЦВК вноситься головою комісії президенту України, а той упродовж 30 днів вносить до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Член Центральної виборчої комісії Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Проте він досі зберігає свою посаду.
  • Впродовж усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань".
  • В Раду викликали голову ЦВК щодо ситуації з Буглаком.

Теми: ЦВКСШАскандал
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