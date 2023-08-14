У Раді з’явився проект постанови про звільнення члена ЦВК, який живе в Маямі

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який живе в у передмісті американського Маямі та отримує зарплату.

Джерело: сайт ВРУ

Деталі: Проект постанови про звільнення Буглака зареєстрували 14 серпня депутати з "Європейської солідарності".

У фракції "ЄС" повідомили, що інформація журналістів щодо Буглака — колишнього народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" — є приводом для кадрового рішення "принаймні з позиції моралі та етики".

Утім, народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що не впевнений, що Буглака "процедурно можливо звільнити постановою" від депутатів.

Згідно із Законом України "Про Центральну виборчу комісію", подання про звільнення члена ЦВК вноситься головою комісії президенту України, а той упродовж 30 днів вносить до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення.

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