В Раду викликають голову ЦВК щодо ситуації з членом комісії в Голлівуді

Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування Верховної Ради планує заслухати голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка щодо ситуації з членом ЦВК Юрієм Буглаком, який виїхав до США і досі не повернувся.

Джерело: Facebook голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк

Пряма мова: "Сподіваємося на присутність голови ЦВК та на вичерпні відповіді на питання членів нашого комітету.

Також запрошуємо колег з команди Петра Порошенка, членів фракції Європейська солідарність задати питання щодо Юрія Буглака".

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