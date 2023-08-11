В Раду викликають голову ЦВК щодо ситуації з членом комісії в Голлівуді
П'ятниця, 11 серпня 2023, 19:27
Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування Верховної Ради планує заслухати голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка щодо ситуації з членом ЦВК Юрієм Буглаком, який виїхав до США і досі не повернувся.
Джерело: Facebook голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк
Пряма мова: "Сподіваємося на присутність голови ЦВК та на вичерпні відповіді на питання членів нашого комітету.
Також запрошуємо колег з команди Петра Порошенка, членів фракції Європейська солідарність задати питання щодо Юрія Буглака".
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Передісторія:
- Член Центральної виборчої комісії Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався, він зберігає свою посаду.
- Впродовж усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань".
- З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.
- Фракція "Європейська солідарність" ініціювала постанову Верховної Ради щодо звільнення Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії.